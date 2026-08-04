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又傳調車意外！台鐵調車工攀車頭摔落 滾月台翻2圈肋骨斷

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導

台鐵又傳調車意外，今天中午一名調車工在后里站進行貨物列車調度時，因攀登R200型柴電機車不慎墜落，導致肋骨斷裂送醫治療。疑似因為腳底打滑釀禍，台鐵中區職安處正在調查中。

台鐵近年調車事故頻傳，審計部報告指出，台鐵2024年初公司化至今，共發生12起調車作業事故，釀成2人死傷，車輛及設備損失金額至少4986萬。今再傳員工進行調車作業時發生意外。

據了解，台鐵一名員工於今天中午12點32時，於后里車站站內執行貨車調車業務時，攀登貨車車頭，疑似因腳底打滑不慎掉落月台，且因重心不穩在月台上翻滾2圈。

初步判斷，該名員工肋骨斷裂，緊急送醫治療，但意識清楚、暫無生命危險。詳細事故原因，仍有待台鐵調查釐清。

台鐵 后里 機車

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