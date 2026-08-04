又傳調車意外！台鐵調車工攀車頭摔落 滾月台翻2圈肋骨斷

新竹縣楊男疑不滿借騎重機行經台三線超速屢遭舉發，竟深夜持砂輪機將測速桿鋸了，火光四濺畫面在網路瘋傳，不少網友留言封他是「英雄」為民除害，讚他「很多人想做，只有他付出行動」。對此警方提醒，任意破壞公物已涉及刑責，切勿以身試法。

2026-08-04 14:11