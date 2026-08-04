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中壢免費公車撞傷行人 桃市府開罰7萬元要求業者檢討
桃園市中壢區免費公車L209路線由勁揚通運有限公司營運，8月2日下午15時許，該路線公車行經中壢區新生路左轉環北路往延平路方向時，與行經人行穿越道之行人發生碰撞，造成1名行人受傷送醫，目前仍在醫院接受治療。
事故發生後，桃園市交通局立即掌握情形，並要求該公司派員積極處理，持續關懷傷者傷勢及治療情形，並依規負擔事故所衍生之醫藥、醫療補助費用，交通局也將持續督促業者妥善辦理後續理賠事宜，保障傷者權益。
交通局表示，經查該業者涉及違反《汽車運輸業管理規則》第19條第1項規定，將依公路法規定裁處7萬元罰鍰，並要求業者全面檢討事故原因，提出具體改善措施。
交通局重申，對於危及用路人安全的重大交通事故，將秉持「依法查處、督促改善、確保安全」原則，要求業者落實駕駛管理及安全制度，並確實執行路口停讓、指差確認等安全作業，提升駕駛安全意識，降低事故發生風險，共同維護市民安全的交通環境。
本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢免費公車撞傷行人 桃市府開罰7萬元要求業者檢討
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