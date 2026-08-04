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馬來西亞籍遊艇龜山島海域進水沉沒 海巡救回2人
馬來西亞籍遊艇「尼克拉旺」日前在宜蘭縣龜山島海域船艙進水失去動力，蘇澳海巡隊獲報後派遣巡防艇救回2名船員，所幸均無大礙，這艘遊艇今天中午已順利拖抵烏石港。
宜蘭賞鯨船船長錄下「尼克拉旺」沉沒畫面，影片顯示，白色船身的遊艇以嚴重傾斜的角度半沉於水中，遊艇一端已完全沒入海面，部分船身則在海面上漂浮。
蘇澳海巡隊7月30日下午3時許接獲第一巡防區通報，遊艇「尼克拉旺」於龜山島東方3浬海域，因船艙進水失去動力，船上有2名台灣籍船員請求協助，立即調派線上巡防艇PP-10077前往救援。巡防艇抵達現場後，發現遊艇持續進水，右後側船體已有下沉情形，但海面未發現油污。
海巡人員確認2名船員身體狀況無虞後，立即接駁至巡防艇返港，將船員移交南興安檢所協助辦理後續事宜。
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