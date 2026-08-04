遊艇船底破洞進水海上漂浮 漁會憂成「隱形炸彈」今拖回烏石港

一艘馬來西亞籍遊艇「尼克拉旺號」日前在宜蘭龜山島外海失去動力並持續進水，船上2名台灣籍船員一度受困海上。海巡署獲報後緊急派艇救援，順利將2人安全接駁返岸。經船主安排拖吊作業，遊艇今天中午已被拖回烏石港，初步懷疑船底破損出現3個破洞，導致海水不斷灌入。

海巡署蘇澳海巡隊表示，該艘遊艇7月28日自基隆港出港，30日下午3時許傳出在龜山島東方約3浬海域失去動力，船體持續進水並在海面漂流，海巡接獲通報後，立即派遣巡防艇PP-10077前往救援。

巡防艇抵達現場時，發現遊艇右後側船身明顯下沉，整艘船在海面載浮載沉，所幸未發現油汙外洩，海巡人員確認船上2名台灣籍船員身體狀況正常後，立即執行接駁作業，順利將2人轉移至巡防艇，獲救船員上岸後向救援人員表達感謝，並於當晚7時安全返回南興安檢所。

由於遊艇失去動力後在海上漂流多日，對附近船舶航行安全造成隱憂，頭城區漁會表示，該遊艇一度漂流至新北市海域，之後又隨海流回到宜蘭外海，作業漁船或賞鯨船若不慎碰撞都可能發生嚴重意外，如同「海上隱形炸彈」，呼籲船主盡快處理。

船主今天委託拖吊船前往處置，以拖行方式緩慢返港，歷經約3小時作業，於中午12時左右順利拖抵烏石港；初步研判，遊艇疑因船底出現3處破洞而大量進水，詳細事故原因仍待釐清。

海巡署提醒，民眾出海前應仔細檢查船舶機械設備、航行系統及救生器材，並留意海象與氣象變化，若海上發生緊急狀況，可立即撥打118海巡報案專線尋求協助。