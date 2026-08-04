衛星通訊器定位成救命神器 兩山友失聯成功獲救

近日接連發生兩起山域事故，所幸在定位設備協助及搜救人員全力投入下，失聯山友均平安尋獲。劉姓男子獨攀南湖大山時摔落溪谷受傷，透過衛星通訊器定位被找到；另一名謝姓女山友挑戰「奇萊北壁下屏風」路線時失聯，在海拔逾3000公尺山區獨自度過兩晚後獲救。

花蓮縣消防局表示，劉姓男子獨自攀登南湖大山，3日凌晨3時30分自南湖圈谷山屋出發前往馬比杉山，並透過Garmin inReach Mini衛星定位設備定時回傳位置，但設備最後一次訊號停留在昨天上午7時30分，家屬遲遲無法聯繫而報案求助。

消防局獲報後，先請南湖山屋協作團隊依定位座標前往搜尋，昨天下午1時許於溪谷附近找到劉男，發現他因墜落受傷，頭部右側有明顯撕裂傷，右側髖部疼痛，意識清楚，但保暖裝備不足，消防局隨即請搜救人員搭空勤直升機前往支援，下午與傷者會合後，先將其護送至石洞獵寮過夜。

今天上午7時許，空勤總隊黑鷹直升機執行吊掛作業，成功將劉男後送至花蓮德興運動場，再轉送醫院接受治療。

另一起山難發生在奇萊北壁下屏風路線，綽號「小黑」的謝姓女山友申請於8月1日至3日攀登該路線，留守人員透過MapShare系統追蹤行程時，發現其Garmin inReach定位訊號於2日下午異常中斷，隨即向消防局報案。

太魯閣國家公園管理處、保七總隊、消防局及中華民國山難救助協會隨即組成搜救隊伍入山搜尋，期間另有3名熱心越野跑者主動加入協助，包括1名野跑協會成員及2名高雄市消防局休假消防員。

搜救人員今天清晨7時6分在屏風山南峰附近、海拔約3100公尺處找到謝女，消防局表示，謝女疑似失足滑落後，背包及眼鏡脫落，由於本身高度近視，無法尋回裝備而受困山區，近日夜間雖僅8至12度，不過天候穩定未降雨，讓她得以找到避風處度過兩晚。

消防人員指出，謝女身體狀況良好，搜救人員也在其附近尋獲背包及眼鏡，目前由山搜人員陪同步行返回奇萊山屋，若後續身體狀況穩定，預計可自行下山。