影／台中男深夜酒駕自撞水泥柱 連環波及4車警送辦

台中市古姓男子今天凌晨酒後開車上路，行經北區時，疑不勝酒力，車輛先失控撞上路旁水泥柱後，再波及4輛汽、機車，幸未釀人員傷亡，警方調查酒測，發現古男酒精濃度超標，警詢後依公共危險罪送辦。

台中市第警二分局今天凌晨2時39分許獲報，北區自由路二段有自撞連環車禍。經查，案發時是古姓男子（30歲）開車沿自由路二段往公園路方向行駛時，疑似酒後失控先撞上路旁水泥柱，接續波及停放路邊的2輛轎車及2輛機車，全案有5車受損，幸現場無人受傷。

警方到場酒測，古男酒測值達每公升0.46毫克，已超過法定標準，全案依公共危險罪，移送台中地方檢察署偵辦。

第二警分局提醒，酒後駕車不僅危及自身安全，更可能危害其他用路人及造成財物損失，警方將持續加強取締酒駕，呼籲民眾飲酒後應選擇指定駕駛、代駕服務或搭乘大眾運輸工具返家，切勿心存僥倖，以共同維護交通安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市古姓男子今天凌晨酒駕上路，在北區自由路二段自撞水泥柱後，波及4輛汽、機車。記者陳宏睿／翻攝