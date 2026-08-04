被舉發到火大男鋸測速桿爆紅網狂讚 警籲勿破壞公物、以身試法

新竹縣楊男疑不滿借騎重機行經台三線超速屢遭舉發，竟深夜持砂輪機將測速桿鋸了，火光四濺畫面在網路瘋傳，不少網友留言封他是「英雄」為民除害，讚他「很多人想做，只有他付出行動」。對此警方提醒，任意破壞公物已涉及刑責，切勿以身試法。

警方調查，楊男2日晚間持砂輪機切割關西鎮台3線55.7公里處固定式測速設備立桿，警方獲報後在附近約300公尺處將他查獲。楊男起初辯稱是在附近「鋸樹」，經警方追問後坦承犯案。

楊男供稱，日前借騎友人的大型重型機車行經該路段，疑似遭測速照相拍攝，擔心超速遭吊扣牌照，又因近半年多次遭交通違規舉發，心生不滿，才持砂輪機切割測速設備洩憤，警詢後依毀損等罪嫌移送法辦。

楊男狂鋸測速桿的畫面也在網路瘋傳，只見他站在中央分隔島旁，手持砂輪機朝固定式測速設備立桿切割，砂輪高速運轉時不斷噴出火花，在深夜格外醒目，整個過程都被民眾拍下並上傳網路，引發熱烈討論。

影片曝光後，大批網友湧入留言，紛紛表示「英雄不是穿披風，是手拿砂輪機的」、「現代廖添丁」、「正道的光」、「好人一生平安」、「大哥請受小弟一拜」、「感謝勇者」、「真英雄」、「偶像」、「為民除害」，甚至有人笑稱「他是鋸樹啦，你們肯定看錯了」。

也有不少網友將焦點放在測速設備及道路速限，認為：「看留言就知道這支測速照相有多顧人怨」、「限速太低，整路都在看儀表板」、「可見速限規畫有檢討空間」；還有人替男子抱不平，留言「他在做好事幹嘛報案」、「誰多管閒事報警的」。

不過也有網友認為，無論是否認同測速執法，破壞公共設施仍是違法行為，「雖然被照真的很幹，但犯法就是犯法」、「這下賠更多了」。

新埔警分局強調，固定式測速設備是維護道路交通安全的重要公共設施，任意破壞公物已涉及刑事責任，民眾若對交通執法有疑義，應循合法管道反映，切勿因一時情緒觸法，以免得不償失。

新竹縣關西鎮台3線固定式測速照相設備前晚遭人持砂輪機切割破壞，警方獲報趕抵現場，在附近300公尺查獲楊男。圖／警方提供