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桃園34歲無業男砍死老父親 母曝家人相處痛心：丈夫死得冤枉

聯合報／ 記者陳恩惠張裕珍／桃園即時報導

桃園市34歲連姓男子1日在家中持刀砍殺75歲老父親後報警，連父傷重不治。據了解，連男精神狀況不穩，平時無業在家。連男母親受訪說，兒子平常控制的很好，不知是否與丈夫起口角衝突而砍人；家人過去曾報119請求強制就醫，因未有暴力行為而無法強制就醫，若能有重新評估，丈夫就不會死的冤枉了。

警消於8月1日下午1時許接獲報案，桃園區某社區有男子受傷，消防人員到場確認男子頭、腹部及肢體割傷，意識清楚，送往桃園醫院救治。但連姓男子送醫後傷重不治，涉嫌砍人的是他34歲同住的兒子。連男被依家暴罪及殺害直系尊親屬罪送辦，桃院已裁定收押。

據了解，連姓男子有跟騷及竊盜前科，事發當天疑似跟父親起口角後到賣場買刀，返家後捅傷父親，腹部刀傷深疑為致命傷，手臉也有傷勢。連男砍人後自行打119送醫，警方接獲消防通知也抵達現場。

連男母親說，兒子平常沒上班多在家裡房間滑手機，與家人互動並不多。自己退休了，若要外出上課或採買時都會跟兒子說，但也不勉強兒子一起陪同，事發當天自己人在外面，不清楚是否父子倆是否起口角，想不到兒子會對爸爸這樣。

連母也說，兒子行動有點怪異會自言自語 ，精神狀況並不好，需要靠吃藥來輔助協助穩定但畢竟是自己兒子，她時常會關心他，丈夫也對兒子很好，只是嘴巴不像自己那麼甜。

不過，家人曾經通報119希望強制送醫，但因為兒子沒有暴力行為不行強制就醫，她認為若能有就醫協助，「也許今天不會發生這種遺憾的狀況」，她也不知如何是好，希望兒子能趕快恢復正常。

桃園市衛生局回應，民眾如發現家人有自傷、傷人之虞，請第一時間通報110或119。若現場判斷不符合護送就醫條件，家屬依然可以轉介衛生局「疑似精神疾病個案通報」，衛生局會派請公共衛生護理師，必要時亦會搭配精神專科醫師到府訪視評估，並提供精神醫療建議與相應資源。

連姓男子砍傷父親致死，連母哀痛談及家人相處過程。記者陳恩惠/翻攝
連姓男子砍傷父親致死，連母哀痛談及家人相處過程。記者陳恩惠/翻攝

家人 桃園 丈夫

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