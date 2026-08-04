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陸軍三支部中壢補給分庫舉辦勤務召集訓練 確保後勤支援能量充足
為強化後備戰力及提升後勤支援效能，陸軍第三地區支援指揮部補給油料庫中壢補給分庫日前辦理勤務召集訓練。
陸軍三支部指出，此次訓練藉災害救援、戰傷救護及沐浴機搭設等實作演練，強化召員任務執行能力，確保後勤支援能量充足。
分庫長林少校表示，透過勤務召集訓練，能使召員熟悉後勤補給作業流程及裝備操作要領，提升臨戰應變能力與協同作業效能，持續精進專業職能，為國軍後勤整備與國防安全貢獻心力。
本文章來自《桃園電子報》。原文：陸軍三支部中壢補給分庫舉辦勤務召集訓練 確保後勤支援能量充足
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