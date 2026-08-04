陸軍三支部中壢補給分庫舉辦勤務召集訓練 確保後勤支援能量充足

桃園市34歲連姓男子1日在家中持刀砍殺75歲老父親後報警，連父傷重不治。據了解，連男精神狀況不穩，平時無業在家。連男母親受訪說，兒子平常控制的很好，不知是否與丈夫起口角衝突而砍人；家人過去曾報119請求強制就醫，因未有暴力行為而無法強制就醫，若能有重新評估，丈夫就不會死的冤枉了。

2026-08-04 13:01