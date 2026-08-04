北竿男童深夜高燒脫水 海巡巡防艇跨海後送救援 直奔南竿送醫

北竿一名男童今日凌晨因呼吸道感染引發高燒、脫水，經醫師評估必須立即轉送南竿治療，由於北竿醫療資源有限，海巡署馬祖海巡隊接獲通報後，隨即派出巡防艇執行跨海醫療後送，在各單位接力合作下，順利將男童送抵連江縣立醫院，把握寶貴的黃金救援時間。

馬祖海巡隊表示，今天凌晨1時許，第十一巡防區指揮部接獲連江縣消防局通報，北竿一名男童因呼吸道感染導致發燒及脫水，病況需進一步檢查與治療，但受限北竿醫療設備及專科資源不足，必須緊急後送南竿。

接獲通報後，第十一巡防區立即調派艦隊分署第十（馬祖）海巡隊線上巡防艇PP-3571艇趕赴北竿白沙港待命，由白沙安檢所、消防局及海巡人員協助病童與家屬快速登艇，巡防艇隨即以安全最高航速駛往南竿福澳港。

巡防艇抵達福澳港後，海巡人員與醫護人員無縫接力，將男童轉交救護車送往連江縣立醫院接受後續治療，整起跨海醫療後送任務順利完成。

馬祖海巡隊指出，馬祖四鄉五島島嶼分散，醫療資源分布不均，一旦有緊急醫療需求，跨海後送往往是搶救生命的重要關鍵。海巡署接獲醫療單位評估後，均會立即派遣巡防艇支援，盡可能縮短病患送醫時間。

海巡署統計，今年截至目前，馬祖海巡隊已完成10件緊急醫療後送案件。海巡署表示，未來將持續強化海上救援能量，秉持「救生、救難、服務」精神，只要接獲通報便迅速投入救援，成為離島居民急難時最即時、最可靠的海上生命線。

北竿一名男童今日凌晨因呼吸道感染引發高燒、脫水，海巡署接獲通報後，隨即派出巡防艇執行跨海醫療後送，將男童送抵連江縣立醫院。圖／馬祖海巡隊提供