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「妳掉了500元！」新北男誘老歲婦掏錢趁機搶 逃10分鐘就被逮
新北市62歲蔡婦前天凌晨2時許行經板橋區1間超商時，1名男子突然上前告知蔡婦剛掉落500元，蔡婦不疑有他將現金取出清點時，男子竟趁其不備搶走逃逸。板橋警獲報趕抵調閱監視器鎖定嫌犯行蹤，10分鐘將42歲王男逮捕，詢後依搶奪罪嫌送辦。
據了解，有搶奪、強盜前科的王男，2日凌晨2時許步行經過板橋區重慶路時，見蔡姓婦人獨自在街上行走，王男疑因缺錢花用頓生歹意，上前與蔡婦搭訕並佯稱蔡婦剛掉落500元。
蔡婦聞言不疑有他立即將口袋中現金取出清點，王男此時一把將蔡婦手中現金搶走，隨即狂奔逃逸，蔡婦驚嚇之餘立即大喊搶劫，附近民眾聽聞後趕緊報警。板橋警獲報派遣線上巡邏警力趕抵，經調閱監視器及蔡婦確認後鎖定嫌犯逃逸方向立即展開追捕。
警方循線追查期間，許多熱心民眾主動向警方提供嫌犯逃逸方向，經比對照片後確認為同一人，警方得以迅速縮小查緝範圍，10分鐘內在板橋區館前東路一帶將行搶的王男查緝到案，詢後依搶奪罪嫌移送法辦。
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