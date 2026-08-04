彰化早餐店深夜氣爆如遭轟炸 店家損失逾50萬、疑桶裝瓦斯外洩

彰化市旭光路、彰化基督教醫院附近一家早餐店昨天深夜疑似發生氣爆並引發火警，爆炸威力驚人，整間店面宛如遭轟炸般嚴重毀損。彰化縣消防局獲報趕抵搶救，所幸事發時並非營業時間，未造成人員傷亡。消防局初步勘查發現，現場並無天然氣管線，研判疑似桶裝瓦斯液化石油氣外洩，遇火源後引發爆炸，確切起火原因仍待火調釐清。

昨天晚間11時許，一聲巨響驚醒附近住戶。消防局於11時26分接獲報案，消防人員到場時，發現二層樓鐵皮建築內疑似發生氣爆，屋內仍有火勢，立即布線灌救，晚間11時44分控制火勢，今天凌晨零時撲滅。

火調人員表示，現場液化石油氣總儲存量為60公斤，低於法規規定80公斤上限，無論串接使用或備用量均符合規定，瓦斯桶存放方式也未發現違規情形。

早餐店老闆娘今天表示，店內共放置5桶瓦斯，其中2桶使用、3桶備用，均符合規定。昨天下午4時左右送貨時一切正常，沒有發現任何異狀，不清楚為何會突然發生爆炸，初估財物損失至少50萬元。

消防局統計，彰化縣自2021年以來，累計至少發生28件因瓦斯洩漏引發的火災案件，其中去年就有3起氣爆事件，今年1月至4月也已發生3件，顯示瓦斯外洩風險不容輕忽。

消防局提醒，液化石油氣一旦外洩，與空氣混合達到爆炸濃度，遇到火源或火花便可能引發氣爆。若聞到瓦斯味，應立即牢記「禁、關、推、離」四原則：禁止開關電器及使用火源、關閉瓦斯開關、推開門窗保持通風、迅速離開現場並報案，以降低氣爆風險，確保居家及營業場所安全。

彰化市旭光路彰化基督教醫院附近一家早餐店，昨天深夜疑似發生氣爆起火，現場如同被轟炸一般，滿目瘡痍，彰化縣消防局接獲報趕往搶救。圖／消防局提供