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冒用他人資料狂訂164杯飲料 高雄2飲料店遭惡搞
高雄市鳳山區2家飲料店接連遭遇惡意棄單， 警方查出，惡搞者以他人資料下訂大量飲料，並指定送往鳥松區同一地址，導致店家失血。店方後來在網路貼文，已將做好的茶飲免費送給網路留言的民眾。
高雄市鳳山警分局今天表示，昨天轄內2家飲料店，疑似遭人惡意下訂大量飲品卻未取貨，第一起發是鳳山區中山路某飲料店，業者指出，2日晚間接獲網路訂單，共訂購38杯飲料，約定3日中午送往鳥松區中正路某地址，但外送人員抵達後無人應門，撥打訂購電話，對方則表示並未下單，店家因此損失1330元。
不久，鳳山區維新路另家飲料店也接獲2筆大筆訂單，共訂126杯飲料，同樣指定送往鳥松區相同地址，店家損失6310元。
警方初步調查，2家飲料店的網路訂購系統可由第三人自行輸入姓名、電話及送餐地址完成下單，事發後，仍無法確認實際下單者身分。警方向店家說明，店家均表示暫不提出告訴。
警方提醒，民眾切勿惡意下單或冒用他人資料戲弄商家，若查證是故意以詐術使店家製作商品，導致財產損害，可能涉嫌違反刑法第355條詐術損害財產罪，可處3年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。
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