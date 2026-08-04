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影／驚悚畫面曝！中壢小客運轉彎未減速 28歲女過馬路遭撞飛
桃園市中壢區2日發生車禍，當時28歲薛姓女子準備過馬路，行駛小客運的58歲鄭姓男子，準備沿新生路左轉環北路（往延平路）方向，卻完全沒有放慢速度，竟直接撞上薛女，致使薛女受有腦出血等傷勢。經測試鄭男酒測值為0，詳細肇事原因尚待釐清。
從警方提供的監視器畫面可見，薛女看到行人紅綠燈亮後過馬路，不料，鄭男行駛小巴，準備沿新生路左轉環北路（往延平路）方向，卻完全沒有放慢速度，彷彿沒有看到薛女，直接撞上薛女害其被撞飛，致使薛女受有腦出血等傷勢。經測試鄭男酒測值為0，詳細肇事原因尚待釐清。
薛女家人事後於社群平台PO文批評「駕駛在路上一直加速，直到撞到人才停下」。不少網友看到貼文，也指出該路線的公車司機，早有逼車、亂按喇叭的前科紀錄。
中壢警分局長林鼎泰強調，用路人行經路口轉彎時，可能因車流或車型產生視線死角，駕駛行經路口務必減速慢行，確實察看車前及兩側狀況，並落實停讓行人；也提醒行人穿越道路時，應遵守交通號誌並行走人行穿越道，隨時留意左右來車及轉彎車動向，確認安全後再通行，共同維護用路安全。
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