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陸軍三支部舉辦油料高風險作業危安應處示範 強化官兵應變能力
為強化油料作業安全及提升危安狀況應變能力，陸軍第三地區支援指揮部桃園油料分庫日前辦理「油料高風險作業危安應處」示範。
陸軍三支部表示，此次示範藉模擬施工過程引發火災，教育執行官兵事故通報及臨機處置機制，確保緊急狀況發生時能迅速應變，有效控制災害。
陸軍後勤指揮部補給處長巫少將表示，藉由示範演練，使觀摩人員瞭解施工前、中、後應注意事項，並熟稔發生緊急事故時，官兵應變程序，期在最短時間有效控管災害，將損害降到最低，確維部隊整體安全。
本文章來自《桃園電子報》。原文：陸軍三支部舉辦油料高風險作業危安應處示範 強化官兵應變能力
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