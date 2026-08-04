陸軍三支部舉辦油料高風險作業危安應處示範 強化官兵應變能力

雲林縣家扶中心扶幼委員蔡長晃7月初在斗六市發生車禍，一名22歲青年駕駛老舊轎車，不慎擦撞他的賓士新車，原廠估價維修費高達15萬餘元。面對僅領3萬多元月薪、只投保強制險的肇事青年，蔡長晃沒有要求賠償，反倒提出「你捐2萬元、我捐4萬元」的建議，雙方合計捐出6萬元作為雲林家扶中心助學金，讓車禍意外化作善的循環。

2026-08-04 08:10