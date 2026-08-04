老婦未注意前方人行道旁的花圃坑洞，連人帶車陷入草叢中，進退不得。圖：讀者提供

桃園市一名年約75歲、行動不便的老婦人，日前上午9時55分許駕駛電輔車行經義民路二段旁老街溪步道，因天氣炎熱導一時未注意前方人行道旁的花圃坑洞，連人帶車陷入草叢中，進退不得。中壢警分局獲報趕往協助，成功幫婦人解圍。

陳智泓及廖秉洋了解狀況後，一前一後合力抬起車輛，順利將電動輔助車移回平坦路面。圖：讀者提供

興國派出所說明，警方獲報後派遣警員陳智泓及特考實習生廖秉洋到場時，發現老婦人因天氣炎熱導一時未注意前方人行道旁的花圃坑洞，連人帶車陷入草叢中，進退不得。所幸一對熱心母子路過發現異狀，立刻上前關心，先攙扶老婦人下車至一旁休息，並嘗試協助移動車輛；但電動輔助車重量不輕，兩人合力仍難以將車拉出，於是趕緊報警求助。

陳智泓及廖秉洋了解狀況後，一前一後合力抬起車輛，小心避開花圃與步道邊緣，順利將電動輔助車移回平坦路面。員警隨後再協助檢查車況，確認沒有明顯損壞、可安全騎乘後，才放心讓老婦人重新上車。

老婦人在熱心母子攙扶下坐回車上，看著原本卡在草叢裡的愛車順利脫困，終於放下心中大石，開心地向員警、實習生及熱心民眾揮手道謝。這場步道上的小插曲，也因為民眾即時伸援與警民合作，畫下暖心句點。

中壢警分局長林鼎泰提醒，近期天氣炎熱，長者外出時應注意身體狀況及周邊路況；民眾如遇自身或他人有緊急、急迫困難協助需求時，也可隨時撥打110向警方求助，警方將視現場狀況提供必要協助，共同守護市民安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：高溫害分神！桃園婦電輔車整輛卡花圃 中壢警民合力助脫困