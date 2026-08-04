快訊

台中知名神經外科醫師突「失業」 本人首發聲：盼院方自覺與反省

驚悚畫面曝！中壢小客運轉彎未減速 28歲女過馬路遭撞飛

MLB／大谷4支2、道奇被小熊打爆吞4連敗 明推史庫柏拚止敗

聽新聞
0:00 / 0:00

高溫害分神！桃園婦電輔車整輛卡花圃 中壢警民合力助脫困

桃園電子報／ 桃園電子報

S 26206230 0
老婦未注意前方人行道旁的花圃坑洞，連人帶車陷入草叢中，進退不得。圖：讀者提供

桃園市一名年約75歲、行動不便的老婦人，日前上午9時55分許駕駛電輔車行經義民路二段旁老街溪步道，因天氣炎熱導一時未注意前方人行道旁的花圃坑洞，連人帶車陷入草叢中，進退不得。中壢警分局獲報趕往協助，成功幫婦人解圍。

S 26206228 0
陳智泓及廖秉洋了解狀況後，一前一後合力抬起車輛，順利將電動輔助車移回平坦路面。圖：讀者提供

興國派出所說明，警方獲報後派遣警員陳智泓及特考實習生廖秉洋到場時，發現老婦人因天氣炎熱導一時未注意前方人行道旁的花圃坑洞，連人帶車陷入草叢中，進退不得。所幸一對熱心母子路過發現異狀，立刻上前關心，先攙扶老婦人下車至一旁休息，並嘗試協助移動車輛；但電動輔助車重量不輕，兩人合力仍難以將車拉出，於是趕緊報警求助。

陳智泓及廖秉洋了解狀況後，一前一後合力抬起車輛，小心避開花圃與步道邊緣，順利將電動輔助車移回平坦路面。員警隨後再協助檢查車況，確認沒有明顯損壞、可安全騎乘後，才放心讓老婦人重新上車。

老婦人在熱心母子攙扶下坐回車上，看著原本卡在草叢裡的愛車順利脫困，終於放下心中大石，開心地向員警、實習生及熱心民眾揮手道謝。這場步道上的小插曲，也因為民眾即時伸援與警民合作，畫下暖心句點。

中壢警分局長林鼎泰提醒，近期天氣炎熱，長者外出時應注意身體狀況及周邊路況；民眾如遇自身或他人有緊急、急迫困難協助需求時，也可隨時撥打110向警方求助，警方將視現場狀況提供必要協助，共同守護市民安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：高溫害分神！桃園婦電輔車整輛卡花圃 中壢警民合力助脫困

中壢 高溫 桃園

延伸閱讀

大園女車手高鐵站置物櫃取款瞬間被逮 警成功阻詐20萬

影／國一新竹段3車連環撞！小貨車撞翻前車再撞大貨車 駕駛慘斷腿受困

高雄毒駕違規迴轉拒檢撞傷1警 路人見警圍捕壓制犯嫌哀號「我怕怕」

龜速大逃亡！台中陸龜深夜「越獄」200公尺 暖警靠這招10分鐘送回家

相關新聞

影／驚悚畫面曝！中壢小客運轉彎未減速 28歲女過馬路遭撞飛

桃園市中壢區2日發生車禍，當時28歲薛姓女子準備過馬路，行駛小客運的58歲鄭姓男子，準備沿新生路左轉環北路（往延平路）方向，卻完全沒有放慢速度，竟直接撞上薛女，致使薛女受有腦出血等傷勢。經測試鄭男酒測值為0，詳細肇事原因尚待釐清。

彰化早餐店深夜氣爆如遭轟炸 店家損失逾50萬、疑桶裝瓦斯外洩

彰化市旭光路、彰化基督教醫院附近一家早餐店昨天深夜疑似發生氣爆並引發火警，爆炸威力驚人，整間店面宛如遭轟炸般嚴重毀損。彰化縣消防局獲報趕抵搶救，所幸事發時並非營業時間，未造成人員傷亡。消防局初步勘查發現，現場並無天然氣管線，研判疑似桶裝瓦斯液化石油氣外洩，遇火源後引發爆炸，確切起火原因仍待火調釐清。

冒用他人資料狂訂164杯飲料 高雄2飲料店遭惡搞

高雄市鳳山區2家飲料店接連遭遇惡意棄單， 警方查出，惡搞者以他人資料下訂大量飲料，並指定送往鳥松區同一地址，導致店家失血。店方後來在網路貼文，已將做好的茶飲免費送給網路留言的民眾。

影／開車甩尾3路口 警方迅速逮人送辦罰單3張扣牌半年

台中26歲林姓男子昨天凌晨開妻子的轎車，在台中市沙鹿區和龍井區共3處路口甩尾、燒胎，有駕駛途中目擊說很危險，懷疑對方毒駕或酒駕；清水警分局和烏日分局迅速查出車主身分，警方開出3張罰單，其妻車輛牌照被吊扣6個月。

青年撞賓士新車要賠5個月薪水 車主一句話免賠還有最暖結局

雲林縣家扶中心扶幼委員蔡長晃7月初在斗六市發生車禍，一名22歲青年駕駛老舊轎車，不慎擦撞他的賓士新車，原廠估價維修費高達15萬餘元。面對僅領3萬多元月薪、只投保強制險的肇事青年，蔡長晃沒有要求賠償，反倒提出「你捐2萬元、我捐4萬元」的建議，雙方合計捐出6萬元作為雲林家扶中心助學金，讓車禍意外化作善的循環。

像轟炸巨響…彰化市彰基附近早餐店深夜氣爆 碎片四散滿街

彰化市旭光路彰化基督教醫院附近一家早餐店，3日深夜疑似發生氣爆起火，現場如同被轟炸一般，滿目瘡痍，彰化縣消防局接獲報趕往搶救，幸好不是營業時間，未造成人員傷亡，不過，轟然聲響，仍讓附近住家從睡覺中驚醒，事發原因由消防局調查中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。