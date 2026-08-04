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高雄75歲翁買便當忘記回家路 推機車走5公里累倒呆坐路邊

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

75歲黃姓男子外出買便當卻忘了機車電力耗盡，沿路推著機車行走4個多小時，家人發現他走失報警，鼓山警分局員警順利發現他呆坐路上，平安將他送回家與妻子團聚。

鼓山分局今（4）日表示，龍華派出所於前夜時許接獲民眾報案，指黃男騎乘機車外出購餐卻失聯，家屬遍尋不著，急忙請求警方協助，警方獲報後立即調閱監視器並展開搜尋，在三民區九如二路與漢口街口尋獲黃翁。

警方調查，黃翁因年邁導致記憶力衰退，當日晚間6時許騎車外出購買晚餐，卻忘記確認機車電力是否足夠，在途中因電力耗盡而無法行駛，老翁只好改以人力推進方式行動，沒想到一推就推了4小時。

由於體力迅速消耗加上街頭車水馬龍，一時間迷失方向，一路從傍晚推車推至天黑，跨越鼓山區到三民區，步行推車距離長達近5公里，好在妻子最後順利聯繫上丈夫，所長洪子棠、警員蕭博森獲報後立即前往，順利在三民區九如二路旁發現獨坐地上休息的黃翁。

黃翁身體平安無恙，手邊買好的晚餐卻還沒時間享用，期間發現老翁疑因累昏了頭，重複購買了兩次晚餐，最後員警將老翁護送回家團圓，順利結束這場路中驚魂。

員警在三民區九如二路旁發現獨坐地上休息的黃翁。讀者提供
員警在三民區九如二路旁發現獨坐地上休息的黃翁。讀者提供

高雄 機車 便當

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