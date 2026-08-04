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影／開車甩尾3路口 警方迅速逮人送辦罰單3張扣牌半年

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中26歲林姓男子昨天凌晨開妻子的轎車，在台中市沙鹿區和龍井區共3處路口甩尾、燒胎，有駕駛途中目擊說很危險，懷疑對方毒駕或酒駕；清水警分局和烏日分局迅速查出車主身分，林男到案坦承開其妻車輛甩尾，警方開出3張罰單，其妻車輛牌照被吊扣6個月。

清水分局表示，昨天凌晨0時50分，一輛銀灰色轎車陸續在沙鹿區及龍井區3處路口甩尾，清水分局及烏日分局經調閱監視器確認涉案車輛後，昨天下午查緝涉案駕駛26歲林姓男子犯嫌到案說明，全案依刑法公共危險罪移請台中地檢署偵辦。

林嫌危險駕車違規行為，清水分局及烏日分局依道路交通管理處罰條第43條第1項第1款予以舉發總計3處3張，每案最高可處3萬6千元罰鍰；車主羅女依道路交通管理處罰條第43條第4項予以吊扣汽車牌照6個月。

警方呼籲，蛇行、甩尾燒胎行為，均屬危險駕駛，不僅會面臨高額罰鍰還會被移送刑法偵辦，警方將持續針對易發生危駕路段加強巡邏、取締，以維護交通秩序與公共安全。

清水警分局明秀所副所長盧旺志說明，查獲開車甩尾車輛，已查獲駕駛人和車主。圖／警方提供
清水警分局明秀所副所長盧旺志說明，查獲開車甩尾車輛，已查獲駕駛人和車主。圖／警方提供

罰單 台中 監視器

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