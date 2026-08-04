像轟炸巨響！彰化市彰基附近早餐店深夜氣爆 碎片四散滿街

彰化市旭光路彰化基督教醫院附近一家早餐店，昨天深夜疑似發生氣爆起火，現場如同被轟炸一般，滿目瘡痍，彰化縣消防局接獲報趕往搶救，幸好不是營業時間，未造成人員傷亡，不過，轟然聲響，仍讓附近住家從睡覺中驚醒，事發原因由消防局調查中。

彰化縣消防局是在昨天深夜11時26分接獲報案，指彰化市旭光路一家早餐店發生爆炸，消防局立即出動各式消防車10輛、救護車1輛、消防人員23人前往搶救，由副大隊長江錦松帶班。消防人員趕到，發現現場是一棟二層樓鐵皮建築物內氣爆，住宅裡面有火勢，立即布線搶救，燃燒樓地板面積為3平方公尺。

由於氣爆威力強大，店裡物品、家具及玻璃等，都爆飛到馬路上，很多民眾在睡覺中驚醒，幸好當時不是營業時間，馬路上無人車遭波及，也無人員受困及受傷，約到11時44分制火勢，約今天凌晨零時才撲滅，爆炸原因由消防局調查中。

彰化市旭光路彰化基督教醫院附近一家早餐店，昨天深夜疑似發生氣爆起火，現場如同被轟炸一般，滿目瘡痍，彰化縣消防局接獲報趕往搶救。圖／消防局提供

彰化市旭光路彰化基督教醫院附近一家早餐店，昨天深夜疑似發生氣爆起火，現場如同被轟炸一般，滿目瘡痍，彰化縣消防局接獲報趕往搶救。圖／消防局提供

彰化市旭光路彰化基督教醫院附近一家早餐店，昨天深夜疑似發生氣爆起火，現場如同被轟炸一般，滿目瘡痍，彰化縣消防局接獲報趕往搶救。圖／消防局提供

彰化市旭光路彰化基督教醫院附近一家早餐店，昨天深夜疑似發生氣爆起火，現場如同被轟炸一般，滿目瘡痍，彰化縣消防局接獲報趕往搶救。圖／消防局提供

彰化市旭光路彰化基督教醫院附近一家早餐店，昨天深夜疑似發生氣爆起火，現場如同被轟炸一般，滿目瘡痍，彰化縣消防局接獲報趕往搶救。圖／消防局提供