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公路撞機…曳引車運直升機 扯下電纜

聯合報／ 記者張策胡瑞玲／連線報導

一輛載運中華科大<a href='/search/tagging/2/直升機' rel='直升機' data-rel='/2/109776' class='tag'><strong>直升機</strong></a>的曳引車，昨天行經新北市<a href='/search/tagging/2/汐止' rel='汐止' data-rel='/2/148771' class='tag'><strong>汐止</strong></a>大同路一段時，不慎擦撞監視器機箱並勾落<a href='/search/tagging/2/電纜' rel='電纜' data-rel='/2/112295' class='tag'><strong>電纜</strong></a>線，造成路口交通號誌故障。 記者陳易辰／攝影
一輛載運中華科大直升機的曳引車，昨天行經新北市汐止大同路一段時，不慎擦撞監視器機箱並勾落電纜線，造成路口交通號誌故障。 記者陳易辰／攝影

新北市汐止區昨天發生罕見交通事故，一輛曳引車載運中華科技大學直升機，行經大同路一段、南陽街口時，旋翼擦撞監視器機箱並勾落電纜線，造成路口交通號誌故障。警方查出載運車輛未申請臨時通行證，依法最高可處一萬八千元罰鍰。

中華科大主任秘書胡惟喻表示，該架直升機上周支援勞動部在南港展覽館舉辦的全國技能競賽，供各校選手操作使用，昨天撤場後要運回新竹校區。校方指出，此事為託運公司疏失，直升機損壞部分將由相關單位協商賠償事宜。

昨天上午九點多警方獲報，指鄭姓男子駕駛營業貨運曳引車，載運一架中華科技大學直升機，沿汐止區大同路一段往基隆方向行駛。車輛行經南陽街口時，直升機旋翼不慎擦撞路旁監視器機箱，瞬間將電纜線勾落，導致路口部分號誌故障，未造成人員受傷。

警方派遣六名警力到場，實施交通管制及車流疏導，並通知台電人員處理。電纜在上午十點卅五分排除問題，交通號誌陸續恢復，員警在現場指揮交通，避免二次事故。

鄭男酒測值為零，也無毒駕，但無法出示臨時通行證。警方以裝載整體物品超重、超長、超寬或超高，卻未請領臨時通行證為由舉發。依道交條例規定，汽車裝載整體物品如超重、超長、超寬或超高情形，未申請臨時通行證，可處汽車所有人三千元以上、一萬八千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

翱翔天際的直升機被固定在大型曳引車上穿梭市區，長長旋翼隨車前進，到了路口卻削過監視器機箱、扯下電纜，畫面曝光後引起網友熱議。

網路上不少民眾看見畫面後，質疑託運公司在出發前是否確實確認整體高度，以及規畫沿線淨空，也有人關心旋翼擦撞後是否仍可使用。

電纜 直升機 汐止

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