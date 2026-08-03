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高雄轎車車燈變更落入警臨檢站 乘客裝睡被查出是6條通緝犯
孫姓男子昨天凌晨搭乘友人座車行經高市興楠路，遇警方設置臨檢站，駕駛因車燈變更顏色，不敢駛入檢查區，警方察覺怪異趨前攔查，孫男在車中裝睡被警方喝斥下車受檢，意外發現孫是去年涉詐欺、毒品及洗錢防制法等6案通緝犯。
楠梓警分局昨深夜凌晨零時許在興楠路執行路檢勤務，發現一輛轎車車燈改裝形跡可疑，且遲遲不敢駛入檢查區，警方遂向前攔查。
當時駕駛下車後，警方發現坐在副駕駛座的23歲孫姓男子在車內佯裝酒醉睡覺，要求駕駛先搖下車窗，並喝斥孫下車，意外查出孫去年因涉及詐欺、洗錢與毒品等6案，分別遭高雄、彰化、台中等地檢署及法院發布通緝。
警方當場將孫逮捕，警詢後分別依法解送歸案；駕駛因變更車燈規格，將依道路交通管理處罰條例第16條處以900元以上1800元以下罰鍰。
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