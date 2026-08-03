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桃園男與74歲父爭吵買水果刀回家 飆罵老父後猛刺...全身多處出血送醫不治

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桃園男與父爭吵買水果刀回家 飆罵老父後猛刺滿屋血送醫不治

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市桃園區連姓父子1日下午為管教、工作事情爭吵，33歲兒子外出氣未消，竟然買水果刀回家，飆罵74歲父親後，持刀刺向父親腹部、臉部和手，全身多處出血；連子見父奄奄一息，打119表示家人受傷，救護員到場見屋內血跡斑斑，急忙報警逮人。連父送醫後隔日凌晨不治，全案當日送桃園地檢署偵辦，檢察官聲請羈押獲准。

警方追查，一日下午約一時，連家父子在房間爭吵的時候，連母外出不在家，鄰居聽到父子吵架，因過去也曾發生爭執，一開始並不在意，等救護車近二時開到社區後，才知道連父被兒子刺成重傷；鄰居告訴連母趕赴醫院，連母十分震驚，到院後更沒想到老伴隔天凌晨3時過後就此永別，悲痛萬分。

社區住戶表示，連家父子過去雖然也有爭吵，但是看起來相處情況還融洽好，沒有多大的衝突，只是沒想到這次兒子竟然拿刀刺死父親，當看見老人家躺在擔架被送上救護車氣息衰弱，既驚訝又難過，原本以為逃過一劫平安出院，沒想到因此失去寶貴生命。

據指出，33歲的連姓男子有竊盜、跟騷等前科，案發時情緒不穩，是否有精神上的問題還需要進一步釐清，全案由桃園警分局移送地檢署後，檢察官依家暴罪及殺害直系尊親屬罪偵辦，並向法院申請羈押獲准。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

連姓男子刺死父親，檢察官申請羈押獲准。記者陳恩惠／攝影
連姓男子刺死父親，檢察官申請羈押獲准。記者陳恩惠／攝影

桃園 殺人

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