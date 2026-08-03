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影／國一新竹段3車連環撞！小貨車撞翻前車再撞大貨車 駕駛慘斷腿受困

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

國道一號北上96公里處（新竹路段）今天15時50分發生連環車禍，據悉，高姓男子駕駛小貨車行駛中線車道，疑未注意車前況狀，撞擊行駛中線車道的小客車，導致小客車翻於內側車道，隨後高男駕駛的小貨車再撞擊一輛大貨車；新竹市消防局獲報趕抵，協助高男脫困，但高左大腿處斷肢，意識清楚遭送醫，車禍細節待釐清。

新竹市消防局指出，今天15時50分受理報案，國道一號北上96公里處附近發生連環車禍，立刻派遣車組趕往，並聯繫苗栗消防局支援。

消防局說，到場後發現現場為三台車車禍，包括大貨車、小貨車及小客車，小貨車駕駛高男受困。立刻協助其脫困，由於高男左大腿斷肢，消防員立刻給予止血帶、IV輸液送往醫院。

國道警方指出，這起事故造成高男左腿部受傷，送醫救治，其餘人員皆無受傷，除高男駕駛送醫待測外，其餘駕駛酒測值均為0，現場於16時52分排除，呼籲用路人開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，以確保他人與自身用路安全，疲勞時應下交流道或至服務區休息，避免事故發生。

消防局說，到場後發現現場為三台車車禍，包括大貨車、小貨車及小客車，小貨車駕駛高男受困。圖／新竹市消防局提供
消防局說，到場後發現現場為三台車車禍，包括大貨車、小貨車及小客車，小貨車駕駛高男受困。圖／新竹市消防局提供

消防局說，到場後發現現場為三台車車禍，包括大貨車、小貨車及小客車，小貨車駕駛高男受困。圖／新竹市消防局提供
消防局說，到場後發現現場為三台車車禍，包括大貨車、小貨車及小客車，小貨車駕駛高男受困。圖／新竹市消防局提供

消防局說，到場後發現現場為三台車車禍，包括大貨車、小貨車及小客車，小貨車駕駛高男受困送醫。圖／新竹市消防局提供
消防局說，到場後發現現場為三台車車禍，包括大貨車、小貨車及小客車，小貨車駕駛高男受困送醫。圖／新竹市消防局提供

新竹 國道 車禍

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