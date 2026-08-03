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影／高雄阿伯輕軌軌道區等左轉畫面曝 網酸：列車為他減速、乘客傻眼

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名阿伯日前騎機車行經大順二路與九如一路，未依規定兩段式左轉，直接騎在輕軌軌道區的黃色鋪面臨停等待左轉，適列車迎面而來，險些撞上，列車上的網友拍下畫面酸「列車為了他減速」；警方指，將依相關事證予以舉發。

有網友在網路社群Threads貼文並附上影片指「列車為了你減速」，只見影片中一名阿伯誇張地騎機車違規行駛在輕軌軌道區，若無其事從列車旁駛過，讓乘客看傻眼。

轄區三民二警分局指出，尚未接獲相關報案，經檢視影像中的機車騎士未依規定兩段式左轉，且於輕軌共用道路路口軌道區黃色鋪面臨停等待左轉。

警方指出，該名騎士已違反道路交通管理處罰條例第48條第1項第2款規定，可處駕駛人600元以上1800元以下罰鍰，將依相關事證進行舉發。

高雄市一名阿伯騎機車行經大順二路，未依規定兩段式左轉，在輕軌軌道區黃色鋪面臨停等待左轉，適列車迎面而來。記者石秀華／翻攝
高雄市一名阿伯騎機車行經大順二路，未依規定兩段式左轉，在輕軌軌道區黃色鋪面臨停等待左轉，適列車迎面而來。記者石秀華／翻攝

高雄市一名阿伯騎機車行經大順二路，未依規定兩段式左轉，在輕軌軌道區黃色鋪面臨停等待左轉，適列車迎面而來。記者石秀華／翻攝
高雄市一名阿伯騎機車行經大順二路，未依規定兩段式左轉，在輕軌軌道區黃色鋪面臨停等待左轉，適列車迎面而來。記者石秀華／翻攝

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