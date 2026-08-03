影／金寧路口驚險對撞！計程車與轎車誰搶快？ 警調監視器還原真相

金門縣金寧鄉桃園路與林湖路口今天下午發生一起路口碰撞事故，一輛計程車與疑似搶黃燈的自小客車在路口猛烈相撞，兩車車頭、車身嚴重受損，零件散落一地，事故造成兩名駕駛及一名女乘客共3人輕傷，所幸經消防人員現場檢傷後，均無須送醫。

警方指出，這起事故發生於下午1時50分許，68歲林姓男子駕駛營業小客車（計程車），載著陳姓女乘客，沿桃園路往金門機場方向行駛；64歲趙姓男子則駕駛自小客車，沿林湖路往榜林圓環方向前進，由於雙方車速都很快，行經路口時發生劇烈碰撞。

警方初步表示從事故現場可見，計程車右側車身遭撞凹陷，自小客車車頭嚴重毀損，地面散落大量車殼碎片，撞擊力道相當驚人。消防隊獲報趕抵後，立即替兩名駕駛及陳姓女乘客進行初步檢傷，3人皆為輕傷，意識清楚，均表示無須送醫。金城分局隨後對雙方駕駛實施酒測，酒測值均為零，已排除酒駕因素。

至於事故原因，警方表示仍待進一步調查釐清。據了解，現場監視器畫面顯示，疑似計程車趕著送客行經路口時有闖紅燈情形，而自小客車也疑似搶黃燈通過路口，雙方均未減速，才導致猛烈碰撞；不過實際肇事責任仍須依交通事故鑑定結果認定。

金城警分局提醒，駕駛人行經號誌路口應確實遵守燈光號誌，不可心存僥倖闖紅燈或搶黃燈，更應落實「慢、看、停」原則，進入路口前減速確認車況，避免一時搶快釀成事故，危及自己與其他用路人的安全。

金門縣金寧鄉桃園路與林湖路口今天下午發生一起路口碰撞事故，一輛計程車與自小客車兩車疑似「搶燈」，車速都很快，在路口猛烈相撞，兩車車頭、車身嚴重受損，零件散落一地。圖／警方提供