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板橋火車站旁傳死亡車禍...8旬翁切換車道與機車碰撞 騎士傷重不治

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台6線後龍段小、大貨車碰撞起火 小貨車駕駛逃生不及葬身火場

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣後龍鎮台6線起點路段，今（3）日下午發生一起火燒車意外，現場1輛小貨車與另輛大貨車相碰撞後，小貨車起火，消防人車據報到場時，整輛車已陷入全面燃燒，火勢相當猛烈，車內疑似男性駕駛逃生不及，慘死成焦屍，事故正由警方調查釐清中。

這起事故地點位於台6線龍津里南社路段，苗栗縣消防局後龍分隊於下午2點43接獲報案有火燒車，消防人車到達現場時，發現載運飲料的冷藏小貨車已陷入全面燃燒，一名駕駛受困在車內明顯死亡；消防人員拉水線迅速撲滅火勢後，現場警方已拉起封鎖線並由鑒識人員進行採證。

附近民眾說，有看到一台車經過，「碰一聲」跑出來看，就看到送飲料的冷藏小貨車起火燃燒。警方初步調查，死者已成焦炭，外觀已無法判別男女，確切身分還有待證實，至於車禍詳細原因也有待進一步調查。

消防人車據報到場時，整輛車已陷入全面燃燒，火勢相當猛烈。圖／消防局提供
消防人車據報到場時，整輛車已陷入全面燃燒，火勢相當猛烈。圖／消防局提供

消防人員拉水線迅速撲滅火勢後，現場警方已拉起封鎖線並由鑒識人員進行採證。圖／消防局提供
消防人員拉水線迅速撲滅火勢後，現場警方已拉起封鎖線並由鑒識人員進行採證。圖／消防局提供

苗栗縣 火燒車 車禍

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