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「小羊卡牌社」業者捲款上億失聯 北市府稽查撲空：通報市刑大調查
近日位於台北市萬華區成都路的「小羊卡牌社」負責人鄭揚譽傳出落跑失聯，捲款上億元，導致上萬名卡友面臨權益受損的事件，北市府統計，截至今日上午10時40分為止雖尚未接到申訴，但已派員稽查現場大門深鎖未有營業，已通報市刑大介入調查。
法務局指出，消保官今日上午已派員至公司登記地址稽查，現場大門深鎖未有營業，本案已啟動市府橫向通報機制，除通報商業處向業者瞭解營運情形外，針對業者疑似無預警倒閉是否涉犯詐欺等刑事罪嫌，亦已同步通報市府警察局刑事警察大隊介入調查。
刑大表示，將依規定受理民眾報案，並依法蒐集相關事證，釐清本案是否涉及刑事不法，報請檢察官指揮偵辦；如民眾疑因本案遭受詐騙或權益受損，請妥善保存交易紀錄、付款證明及對話內容等相關資料，以利後續調查。
消保官提醒消費者，當初若以現金或匯款方式支付價款者，可備妥購買證明、付款紀錄、對話截圖、預購單據等證據，向法院聲請核發支付命令請求退還，以保障自身權益。
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