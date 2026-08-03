借騎重機被舉發到火大 新竹男半夜拿砂輪機鋸測速桿遭警逮獲

新竹縣關西鎮台3線固定式測速照相設備前晚遭人持砂輪機切割破壞，警方獲報趕抵現場，在附近300公尺查獲楊男，他起初辯稱「在鋸樹」，最後坦承因擔心超速被吊扣牌照，加上多次被舉發心生不滿，才鋸斷測速設備洩憤，警詢後依毀損等罪嫌送辦。

新埔警分局表示，關西分駐所2日晚間9時56分接獲報案，指關西鎮台3線55.7公里處有人持工具破壞固定式測速設備立桿，警方立即趕赴現場，發現立桿已有遭切割痕跡，隨即擴大搜尋。

警方不久便在距離現場約300公尺處查獲楊男，楊男見警方上前，聲稱自己只是在附近「鋸樹」，但警方察覺有異，進一步盤查後，楊男坦承持砂輪機切割測速設備立桿，警方也在其機車置物箱內查扣砂輪機1具。

警方調查，楊男供稱日前借騎友人的大型重型機車行經該路段，疑似遭固定式測速照相拍攝，擔心超速遭吊扣牌照，又因近半年多次遭交通違規舉發，心生不滿，才萌生破壞測速設備念頭，持砂輪機前往切割立桿洩憤。警方訊後依毀損等罪嫌送辦。

新埔警分局呼籲，固定式測速設備是維護道路交通安全的重要公共設施，任意破壞公物已涉及刑事責任，若對交通執法有疑義，應循合法管道反映，切勿因一時情緒觸法，以免得不償失。

新竹縣關西鎮台3線固定式測速照相設備前晚遭人持砂輪機切割破壞，警方獲報趕抵現場，在附近300公尺查獲楊男。圖／警方提供