影／霧台谷川大大橋重機車連環撞 台24線今年迄今違規1334件

台24線是通往屏東縣霧台鄉唯一重要道路，台24線32.8公里谷川大橋霧台往三地門方向昨下午發生重機車連環撞，重機撞上機車後還波及到對向汽車，造成3人受傷，4名駕駛酒測值均為零，肇事原因待釐清。

警方調查，20歲簡男騎大型重機車沿台24線霧台往三地門鄉行駛，不明原因擦撞到同向陳男、鍾男騎乘的機車後，造成鍾男的機車跨越對向撞上王男駕駛的汽車發生碰撞。事故造成簡男、陳男、鍾男受傷，意識清醒，送醫治療，王男未受傷。

四人酒測值均為零，也沒有毒駕，肇事原因待釐清。警方提醒，今年至今台24線取締各類交通違規1334件，其中超速違規469件，持續加強執法，呼籲用路人行經山區道路應遵守標誌、標線，勿超速、違規超車或跨越分向限制線。

台24線是屏東縣霧台鄉唯一重要道路，台24線32.8公里谷川大橋霧台往三地門方向昨下午發生重機車連環撞，重機撞上機車後還波及到對向汽車。圖／警方提供

台24線是屏東縣霧台鄉唯一重要道路，台24線32.8公里谷川大橋霧台往三地門方向昨下午發生重機車連環撞，重機撞上機車後還波及到對向汽車。圖／警方提供

機車撞上波及對向汽車。圖／警方提供

台24線是屏東縣霧台鄉唯一重要道路，台24線32.8公里谷川大橋霧台往三地門方向昨下午發生重機車連環撞，重機撞上機車後還波及到對向汽車。圖／警方提供

台24線是屏東縣霧台鄉唯一重要道路，台24線32.8公里谷川大橋霧台往三地門方向昨下午發生重機車連環撞，重機撞上機車後還波及到對向汽車。圖／警方提供