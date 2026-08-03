快訊

翁山蘇姬還活著！緬甸軍政府罕見曝光最新照片 兒曾憂2年沒消息恐過世

獨／傳出黑馬人選...政大法學院副院長葉啟洲 內定出任金融評議中心董事長

中華科大直升機卡路上！勾落電纜釀號誌故障 校方回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

直升機卡街頭 交通部：沒規定不能裸載…業者若違規最高可罰1.8萬

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

新北市汐止區大同路一段、南陽街口交通大亂，一輛曳引車載運直升機行經路口時，直升機螺旋槳不慎擦撞監視器機箱並勾落電纜線，造成路口號誌故障。對此，交通部公路局表示，尚未查察該貨運車輛有無申請臨時通行證，倘若未申請，可依道路交通管理處罰條例處3000元至1.8萬元罰鍰。

新北市汐止區大同路一段、南陽街口今天上午發生交通障礙事故，一輛曳引車載運直升機行經路口時，直升機螺旋槳不慎擦撞監視器機箱並勾落電纜線，造成路口號誌故障。警方到場疏導交通，事故未造成人員受傷；經查駕駛未申請臨時通行證，警方依法舉發。

公路局說明，有關新北市汐止大同路一段今（3日）上午發生一起曳引車載運直升機行經該路段時，直升機螺旋槳撞上監視器機箱、勾落電纜線事故，事涉違反道路交通管理處罰條例第29條第1項第2款「汽車裝載時，有裝載整體物品有超重、超長、超寬、超高，而未請領臨時通行證，或未懸掛危險標識，處汽車所有人新台幣3000元以上、1.8萬元以下罰鍰」。

另也可依同法第30條第1項第1款「汽車裝載時，有裝載整體物品有超重、超長、超寬、超高情形，而未隨車攜帶臨時通行證或未依規定路線、時間行駛，處汽車駕駛人新台幣3000元以上、1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行」，但仍須由警方視實際情節依法開罰。

至於貨運業者在運輸此類特殊大型物品時，是否規範需裝箱或用大型帆布固定？公路局表示，只要有申請臨時通行證，並沒有規範不能裸載。

一輛曳引車今上午載運直升機行經汐止區大同路一段、南陽街口時，直升機螺旋槳不慎擦撞監視器機箱並勾落電纜線，造成路口號誌故障。記者張策／翻攝
一輛曳引車今上午載運直升機行經汐止區大同路一段、南陽街口時，直升機螺旋槳不慎擦撞監視器機箱並勾落電纜線，造成路口號誌故障。記者張策／翻攝

汐止 交通部 直升機

延伸閱讀

載直升機闖禍又沒通行證 汐止勾落電纜最高罰1.8萬元

直升機卡在汐止街頭！螺旋槳勾落電纜 大同路口號誌全亂

中華科大直升機卡路上！勾落電纜釀號誌故障 校方回應了

影／轎車在台中三處路口甩尾 最重罰3萬6千吊扣牌照6個月

相關新聞

暑夜改裝車擾民 中和警環聯手攔查一晚舉發25件

暑期夜間改裝車噪音擾民，中和分局會同新北市環保局鎖定興南路二段399巷往烘爐地方向設置聯合稽查點，針對非法改裝、無照駕駛及其他交通違規加強取締，日前舉發25件。警方表示將持續針對熱點路段不定期稽查，還給居民安靜、安全的生活環境。

男大生牛角灣溪戲水溺斃 屏東縣今年至今5件溺水奪5命

3名男大生今相約到屏東縣瑪家鄉牛角灣溪戲水，未料上午8時43分，屏東縣消防局接獲報案，同行友人報案「沉下去了」出動人車前往，抵達現場將19歲吳男拉起，現場無生命跡象送醫後不治，警方將報請檢方相驗；屏東縣今年發生5件溺水案件釀5死。

影／父子口角兒拿剪刀與菜刀恐嚇 父跌倒受傷警逮人法辦

台中市一對父子今天中午口角後，兒子拿出剪刀和菜刀恐嚇，父親嚇到跌倒撞傷，員警到場保護被害人，將嫌疑人依恐嚇與家庭暴力防治法等罪移送台中地檢署偵辦。

電動車充電中冒煙 警、消急派員撲救…確切起因待查

台北市中山區新生高架橋下停車場今早8時許有一輛電動汽車突然冒煙，警消獲報派員到場撲救，於上午9時許撲滅火勢，確切起火原因待查。

中華科大直升機卡路上！勾落電纜釀號誌故障 校方回應了

新北市汐止區今日上午發生一起載運直升機車輛擦撞事故，一輛載運中華科技大學直升機的車輛行經大同路一段、南陽街口時，不慎擦撞監視器機箱並勾落電纜線，造成路口交通號誌故障。而該直升機歸屬於中華科技大學，對此，校方表示，該架直升機是支援全國技能競賽後運返新竹校區，事故肇因為託運公司疏失，後續將由相關單位協商直升機受損賠償事宜。

直升機卡街頭 交通部：沒規定不能裸載…業者若違規最高可罰1.8萬

新北市汐止區大同路一段、南陽街口交通大亂，一輛曳引車載運直升機行經路口時，直升機螺旋槳不慎擦撞監視器機箱並勾落電纜線，造成路口號誌故障。對此，交通部公路局表示，尚未查察該貨運車輛有無申請臨時通行證，倘若未申請，可依道路交通管理處罰條例處3000元至1.8萬元罰鍰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。