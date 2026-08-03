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直升機卡街頭 交通部：沒規定不能裸載…業者若違規最高可罰1.8萬
新北市汐止區大同路一段、南陽街口交通大亂，一輛曳引車載運直升機行經路口時，直升機螺旋槳不慎擦撞監視器機箱並勾落電纜線，造成路口號誌故障。對此，交通部公路局表示，尚未查察該貨運車輛有無申請臨時通行證，倘若未申請，可依道路交通管理處罰條例處3000元至1.8萬元罰鍰。
新北市汐止區大同路一段、南陽街口今天上午發生交通障礙事故，一輛曳引車載運直升機行經路口時，直升機螺旋槳不慎擦撞監視器機箱並勾落電纜線，造成路口號誌故障。警方到場疏導交通，事故未造成人員受傷；經查駕駛未申請臨時通行證，警方依法舉發。
公路局說明，有關新北市汐止大同路一段今（3日）上午發生一起曳引車載運直升機行經該路段時，直升機螺旋槳撞上監視器機箱、勾落電纜線事故，事涉違反道路交通管理處罰條例第29條第1項第2款「汽車裝載時，有裝載整體物品有超重、超長、超寬、超高，而未請領臨時通行證，或未懸掛危險標識，處汽車所有人新台幣3000元以上、1.8萬元以下罰鍰」。
另也可依同法第30條第1項第1款「汽車裝載時，有裝載整體物品有超重、超長、超寬、超高情形，而未隨車攜帶臨時通行證或未依規定路線、時間行駛，處汽車駕駛人新台幣3000元以上、1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行」，但仍須由警方視實際情節依法開罰。
至於貨運業者在運輸此類特殊大型物品時，是否規範需裝箱或用大型帆布固定？公路局表示，只要有申請臨時通行證，並沒有規範不能裸載。
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