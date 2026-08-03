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影／高美濕地拍美景竟成暗夜驚魂！ 海巡循聲辨位救回二名女子

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

海巡署第四巡防區指揮部昨晚接獲通報，台中市清水區高美濕地有2名遊客夜間受困泥灘急需協助，梧棲安檢所獲報後派員攜帶救生裝備趕赴現場，同步通報台中市警局清水分局高美派出所共同展開救援行動，暗夜循聲辨位救回二名女子，包括一名美籍女子。

海巡人員抵達現場後，面對夜間毫無光源且潮水開始漲潮，救援刻不容緩，運用手電筒輔助搜索，過程中海巡人員敏銳捕捉約100公尺外呼救聲，立即「循聲辨位」，順利尋獲2名受困女性遊客，其中1名為美籍旅客，兩人意識清楚且無外傷，表示無須就醫，感謝海巡人員黑夜即時救援。經了解，二人為拍攝高美濕地美景，但不諳地形導致迷失方向。

第三岸巡隊表示，暑假期間為水域遊憩高峰期，提醒民眾從事水域活動前，可多加利用「GoOcean海洋遊憩風險資訊」APP掌握即時海象，確保自身安全；如遇緊急狀況，請立即撥打海巡「118」服務專線，海巡人員將於第一時間馳赴救援，守護國人生命安全。

海巡署第四巡防區指揮部昨晚接獲通報，台中市清水區高美濕地有2名遊客夜間受困泥灘急需協助。梧棲安檢所獲報後派員攜帶救生裝備趕赴現場，同步通報台中市警局清水分局高美派出所，共同展開救援行動。圖／海巡署提供
海巡署第四巡防區指揮部昨晚接獲通報，台中市清水區高美濕地有2名遊客夜間受困泥灘急需協助。梧棲安檢所獲報後派員攜帶救生裝備趕赴現場，同步通報台中市警局清水分局高美派出所，共同展開救援行動。圖／海巡署提供

海巡署第四巡防區指揮部昨晚接獲通報，台中市清水區高美濕地有2名遊客夜間受困泥灘急需協助。梧棲安檢所獲報後派員攜帶救生裝備趕赴現場，同步通報台中市警局清水分局高美派出所，共同展開救援行動。圖／海巡署提供
海巡署第四巡防區指揮部昨晚接獲通報，台中市清水區高美濕地有2名遊客夜間受困泥灘急需協助。梧棲安檢所獲報後派員攜帶救生裝備趕赴現場，同步通報台中市警局清水分局高美派出所，共同展開救援行動。圖／海巡署提供

高美濕地 海巡署

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