載直升機闖禍又沒通行證 汐止勾落電纜最高罰1.8萬元

新北市汐止區今天上午發生載運直升機車輛擦撞事故，一輛曳引車行經大同路一段、南陽街口時，車上直升機的螺旋槳不慎擦撞監視器機箱並勾落電纜線，造成路口交通號誌故障。警方查出駕駛未能出示臨時通行證，依道路交通管理處罰條例第29條舉發，可處車主3000元以上、1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

警方調查，45歲鄭姓男子上午9時許駕駛營業貨運曳引車，載運一架中華科技大學直升機，沿大同路一段往基隆方向行駛，行經南陽街口時，直升機螺旋槳不慎擦撞監視器機箱並勾落電纜線，導致路口號誌故障，所幸無人受傷。

警方派遣6名警力到場進行交通疏導及管制，並通知台電人員處理，上午10時35分排除電纜。鄭男酒測值為零，也無毒駕情事，但因無法出示臨時通行證等證明文件，警方認定載運整體物品超長、超寬或超高，卻未依法申請臨時通行證，當場依法告發。

依道路交通管理處罰條例第29條規定，汽車裝載整體物品有超重、超長、超寬或超高情形，卻未請領臨時通行證，或未懸掛危險標識者，可處汽車所有人3000元以上、1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

中華科技大學表示，這架直升機先前前往南港支援全國技能競賽展演，活動結束後由託運公司運回新竹校區，這次事故肇因為運輸公司疏失，後續將由相關單位協商直升機受損及賠償事宜。