不滿遭譏「你也會被欺負？」 醫院清潔員拎十字鎬找保全理論

台北市聯合醫院和平院區外包清潔員黃男，昨凌晨受傷急診，不滿遭醫院保全陳男嘲諷「你也會被欺負喔？」，持園藝用十字鎬找陳男理論，當場被搶走工具並壓制，警方介入後依社會秩序維護法裁罰。

警方調查，51歲黃男8月2日凌晨因不明原因受傷，到和平醫院急診治療，後續持十字鎬找66歲陳男理論，被搶走十字鎬並壓制，期間陳男雙臂擦挫傷，員警獲報介入後，雙方互不提告，警詢後依社會秩序維護法函送台北地院裁罰。

據悉，黃男平時在和平醫院擔任外包清潔人員，陳男則是和平醫院保全；案發時陳男見黃男受傷急診，出言嘲諷「你也會被欺負喔？」，黃男心生不滿，治療後前往倉庫，拎起園藝用十字鎬向陳男理論。

警方呼籲，民眾遇有糾紛應保持冷靜、理性溝通，切勿因一時情緒失控而發生肢體衝突，以免觸法。