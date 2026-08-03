暑夜改裝車擾民 中和警環聯手攔查一晚舉發25件

暑期夜間改裝車噪音擾民，中和分局會同新北市環保局鎖定興南路二段399巷往烘爐地方向設置聯合稽查點，針對非法改裝、無照駕駛及其他交通違規加強取締，日前舉發25件。警方表示將持續針對熱點路段不定期稽查，還給居民安靜、安全的生活環境。

中和分局表示，暑假期間，夜間屢有非法改裝車輛在街道穿梭，不僅製造噪音、影響周邊住戶，也增加道路交通風險。警方與環保局分析民眾陳情及改裝車出沒熱點後，選定興南路二段399巷執行專案勤務，並於8月2日動員擴大臨檢警力，會同環保人員設置聯合稽查點。

警方指出，新北市政府已公告，每晚10時至翌日上午6時，禁止未經噪音審驗，或排氣管檢驗不合格的車輛行駛道路。違規者將由環保局依噪音管制法第23條告發，可處3000元以上、3萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。

這次聯合稽查共舉發非法改裝5件，包括變更頭燈、車身顏色、改裝HID及LED燈泡等；另查獲無照駕駛5件、其他交通違規15件，分別依法處以900元至1萬2000元罰鍰，並責令車主限期檢驗及改善。

警方呼籲，青少年及車主切勿心存僥倖，擅自改裝車輛製造噪音，甚至從事危險駕駛。後續將持續在轄區重點路段及時段，不定期會同環保單位展開聯合稽查，加強取締非法改裝及飆車行為。

中和分局會同新北市環保局，日前在興南路二段399巷往烘爐地方向設置聯合稽查點，鎖定非法改裝、無照駕駛及噪音車輛加強取締。圖／中和分局提供

中和分局會同新北市環保局，日前在興南路二段399巷往烘爐地方向設置聯合稽查點，鎖定非法改裝、無照駕駛及噪音車輛加強取締。圖／中和分局提供

中和分局會同新北市環保局，日前在興南路二段399巷往烘爐地方向設置聯合稽查點，鎖定非法改裝、無照駕駛及噪音車輛加強取締。圖／中和分局提供