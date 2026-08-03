男大生牛角灣溪戲水溺斃 屏東縣今年至今5件溺水奪5命

3名男大生今相約到屏東縣瑪家鄉牛角灣溪戲水，未料上午8時43分，屏東縣消防局接獲報案，同行友人報案「沉下去了」出動人車前往，抵達現場將19歲吳男拉起，現場無生命跡象送醫後不治，警方將報請檢方相驗；屏東縣今年發生5件溺水案件釀5死。

三人是大學好友來自高雄，今相約到瑪家鄉牛角灣溪戲水，瑪家鄉牛角灣溪位在瑪家鄉涼山部落，在涼山隧道附近。瑪家鄉長羅清仁說，牛角灣溪是鄉內土石流紅色警戒溪流，呼籲鄉親為維護安全不要下水。

屏東縣今年已發生5件溺水案件，其中瑪家鄉3件、霧台鄉1件、東港鎮1件，共造成5死。

消防局提醒，從事水上活動，選擇有救生員安全水域或游泳池，千萬不要到設有「禁止戲水」、「水深危險」等標誌的水域，或結伴擅自到不明水域從事各項水上活動，以免發生憾事。