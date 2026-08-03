影／父子口角兒拿剪刀與菜刀恐嚇 父跌倒受傷警逮人法辦

台中市一對父子今天中午口角後，兒子拿出剪刀和菜刀恐嚇，父親嚇到跌倒撞傷，員警到場保護被害人，將嫌疑人依恐嚇與家庭暴力防治法等罪移送台中地檢署偵辦。

清水警分局今天中午12時22分接獲110轉報，沙鹿區發生父子糾紛案件，員警立即到場瞭解，85歲與50歲林姓父子因口角發生爭吵，林男持剪刀與菜刀作勢傷害父親，父親離開現場時不慎自行碰撞家具而摔倒，致右手肘受傷。林男所為已涉刑法恐嚇與家庭暴力防治法等罪，全案依法調查後移請台中地方檢察署偵辦。

警方呼籲，面對家庭暴力絕對不要姑息與隱忍，務必第一時間撥打110報警，由員警到場處理並保護人身安全。若需諮詢、通報或尋求庇護，請撥打113保護專線，或利用「關懷e起來」線上通報

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