中華科大直升機卡路上！勾落電纜釀號誌故障 校方回應了

新北市汐止區今日上午發生一起載運直升機車輛擦撞事故，一輛載運中華科技大學直升機的車輛行經大同路一段、南陽街口時，不慎擦撞監視器機箱並勾落電纜線，造成路口交通號誌故障。而該直升機歸屬於中華科技大學，對此，校方表示，該架直升機是支援全國技能競賽後運返新竹校區，事故肇因為託運公司疏失，後續將由相關單位協商直升機受損賠償事宜。

今早9時03分，一輛大型車輛載運直升機行經汐止區大同路一段、南陽街口時勾落電線，警方到場疏導交通，事故未造成人員受傷；經查駕駛未申請臨時通行證，警方依法舉發。

直升機螺旋槳勾纏路邊電纜線的畫面在網路上瘋傳，有網友指出，該架直升機為中華科技大學支援全國技能競賽的教學機。對此，中華科大主任秘書胡惟喻表示，該架直升機上周支援勞動部在南港展覽館舉辦的全國技能競賽，供各校選手操作使用，今日撤場後運回新竹校區。

不過，駕駛因未申請臨時通行證，導致直升機受損。校方指出，此事為託運公司的疏失，後續直升機損壞部分將由相關單位協商賠償事宜。