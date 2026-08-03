洗腎老婦住家電梯故障又雙腳無力 警接力背負將她送回5樓住家

81歲楊姓老婦昨天在醫院洗腎結束返家時，遇上大樓電梯故障，老婦雙腳無力無法爬樓梯，女兒也無法抱著母親上樓；正在天氣炎熱老婦又感到身體不適情況下，女兒報警求助。轄區第二警分局南門派出所趕往，4人輪流接力背負老婦送回5樓住處門口，讓她平安返家休息。

第二分局南門派出所副所長張嘉勛、警員邱柏凱、郭懿慧及實習生藍淮楊昨天下午執行巡邏勤務時，接獲勤務中心通報，指稱法華街有民眾急需協助；員警趕往現場，得知楊姓老婦剛至醫院洗腎，下午3時許結束治療返家，但因住處大樓電梯故障，老婦在樓下返家無門。

因老婦無力自己爬樓梯回到5樓住處，同住的女兒也沒辦法抱著母親上樓，當下天氣炎熱，老婦因剛洗完腎、身體虛弱，已出現不適症狀；女兒束手無策，撥打110求助，希望警方能幫忙。員警了解後，決定以接力背負方式，讓老婦趴在後背，4人輪流負載送回5樓住家。

上樓過程中，其他員警也在旁攙扶、確保安全，眾人一步一步爬上5樓，順利協助將楊姓老婦送到家門口；老婦及其兒見到員警汗流浹背，不斷道謝，經老婦更換衣服，稍微休息後，表示平時是女兒照顧她、帶她去洗腎，其他子女住在別處，還好有警察幫忙，讓她平安返家休養。

81歲楊姓老婦昨天在醫院洗腎結束返家時，遇上大樓電梯故障，老婦雙腳無力無法爬樓梯，警方4人輪流接力背負老婦送回5樓住處門口。圖／民眾提供