男子覬覦酪梨偷摘61顆 警當場逮捕擴大追查

進入酪梨產期，宵小蠢蠢欲動，台南麻豆警方今逮捕黃嫌在酪梨園犯案，當場人贓俱獲查扣61顆，黃疑似涉及近期佳里、安南區等地多起農作物竊盜案件，警方已立即通報鄰近各分局比對清查相關案件，擴大偵辦中。

麻豆警分局埤頭派出所今上午7時許接獲民眾報案，指麻豆區朝天段某酪梨園附近，一名男子疑似竊取酪梨。

警員趕赴現場，循線查獲黃姓男子涉嫌竊取鄰近果園酪梨，現場查扣酪梨61顆，經被害園主到場確認無誤，當場依現行犯將黃男逮捕。

警方追查，黃男疑涉及近期佳里、安南區等地多起農作物竊盜案件，已立即通報鄰近各分局比對清查相關案件，擴大偵辦中。考量黃嫌涉嫌連續犯案，具有反覆實施竊盜犯罪之虞，將建請檢察官依法向法院聲請預防性羈押。

警方也提醒果農，可加強果園周邊照明、裝設監視器及感應設備，並善用鄰里守望與通報機制，如發現可疑人、車於果園周邊徘徊，請立即撥打110報案，警民合作共同遏止農產竊盜案件發生。

黃嫌覬覦酪梨偷摘61顆，經警當場逮捕擴大追查中。記者謝進盛／翻攝