「小羊卡牌社」負責人被控捲款失聯 寶可夢卡牌玩家憂損失恐破億

台北市萬華區成都路的「小羊卡牌社」被控無預警歇業，負責人失聯，消費者擔憂寶可夢卡牌預購、寄售、鑑定等款項損失，陸續報案。萬華警分局表示，今上午已受理5名民眾報案提告詐欺，將依法受理偵辦，通知相關人士說明。

有網友今上午貼文指出，1月開設在台北的寶可夢卡牌店，今早無故歇業，4000人的LINE群組解散，負責人捲款市值3億元還在飆升，開業至今所有受害人等待的鑑定卡還有預購盒，高達9000多筆。

自稱曾擔任小羊卡牌社員工的網友貼文表示，他的工作內容僅為協助社群發文及回覆訊息，未經手任何客戶款項、公司帳務或金流，也未參與公司經營決策；關於負責人今失聯，他也是與大家幾乎同一時間得知，同樣無法聯繫到負責人，感到非常錯愕，他尚有7月份薪資未領取，也是此次事件受影響者之一。

貼文指出，對於消費者遇到的情況，他能理解大家的擔憂與心情，但他無權處理訂單、退款或代表店家做任何承諾，若警方或司法機關需要了解相關情況，他一定會全力配合調查，如實說明他所知道的事實。