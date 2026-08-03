直升機卡在汐止街頭！螺旋槳勾落電纜 大同路口號誌全亂

新北市汐止區大同路一段、南陽街口今天上午發生交通障礙事故，一輛曳引車載運直升機行經路口時，直升機螺旋槳不慎擦撞監視器機箱並勾落電纜線，造成路口號誌故障。警方到場疏導交通，事故未造成人員受傷；經查駕駛未申請臨時通行證，警方依法舉發。

警方指出，今天上午9時3分獲報，大型車輛載運直升機行經汐止區大同路一段、南陽街口時勾落電線，隨即派員到場處理。

警方調查，45歲鄭姓男子駕駛營業貨運曳引車載運一架直升機，沿大同路一段往基隆方向行駛，抵達南陽街口時，直升機螺旋槳不慎擦撞路旁監視器機箱，並勾落電纜線，導致路口號誌故障，所幸現場無人受傷。

警方派遣6名警力到場實施交通疏導及管制，並通知台電人員處理，上午10時35分完成電纜排除，但路口仍有部分號誌尚未恢復，警方持續在場疏導交通。

警方表示，鄭男經檢測酒測值為零，也無毒駕情事。不過，鄭男未能出示臨時通行證等相關證明文件，警方依道路交通管理處罰條例第29條第1項第2款，以裝載整體物品超長、超寬或超高，未請領臨時通行證為由，當場舉發。