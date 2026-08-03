影／台中熟女疑開車恍神…碰一聲自撞路邊停車四輪朝天

台中市西區民生路今早發生一起自撞連環車禍，肇事的楊女開車行經該處時，疑恍神未注意車前狀況，先撞上停放在路旁林男的轎車左車尾後翻覆，林車往前推撞，再撞到停在前方的車輛，幸好當時路邊停放的車輛內，車內都無人，警方調查，此案無人涉有毒駕、酒駕情事，初判是未注意車前狀況釀禍，詳細肇因待查。

警方調查，楊姓女子（47歲）在今天上午9時許，開車行經西區民生路，疑似一時恍神未注意前方，追撞停放於路邊停車格內的林男轎車左車尾，猛烈撞擊力道，致楊女座車當場翻覆，林男轎車遭撞後，隨即向前推移，二度撞上前方另一輛停放中的轎車，所幸遭波及的兩輛停放車輛，車內無人。

楊女送醫檢查後無明顯外傷，警方獲報到場處理，初步排除楊女酒後駕車或施用毒品情事，詳細肇事原因仍待鑑定單位進一步釐清，全案朝人為不慎方向調查。

第一警分局呼籲，用路人駕駛時應保持專注，隨時留意前方路況，切勿因恍神或分心而肇生事故，以維護行車安全。

台中市楊姓女子今早開車行經西區時，自撞路邊停車後，轎車翻覆、四輪朝天。記者陳宏睿／翻攝