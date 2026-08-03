逆向裝爆閃燈誤認「警車」撞人…羅東重機撞機車釀2傷 警開罰驗車

宜蘭羅東鎮昨晚發生車禍事故，張男騎乘黃牌重機逆向行經中正路與公正街口，與直行普通重機相撞，釀2人受傷，由於重機改裝了爆閃燈，遭誤認為「警車」違規撞人，引爆爭議。羅東警方今天澄清說明，張男為民間協勤志工非警察，已針對逆向及擅自變更燈光依法開罰，並召回驗車。

這起事故發生於2日晚間8時許，當時羅東鎮勉民堂舉辦遶境活動，廟方委託民間團體「台灣警安協會」協助交通疏導，張男為該協會志工。張男騎乘黃牌大型重機載著游姓乘客，沿中正路北往南方向逆向行駛，於無號誌路口撞上沿公正街西往東直行的盧姓普通重機騎士。

事故造成游姓乘客右腳踝受傷，盧姓騎士則左手掌、左臀及左膝擦挫傷，所幸均無大礙。雙方駕駛經酒測均無酒精反應，詳細肇事責任仍待進一步釐清。

針對重機違規加裝爆閃燈引發「警車違規撞人」，羅東分局強調該車非警用車輛，將依道路交通管理處罰條例第16條1項2款「擅自變更原有設備致影響行車安全」開單舉發，並由監理機關召回驗車，同時針對逆向違規開罰，呼籲民眾行經路口應禮讓並遵守交通規則，切勿搶快或違法改裝。

張男騎乘改裝了「爆閃燈」的黃牌重機，遭誤認為「警車」違規撞人。羅東警方表示，張男為民間協勤志工非警察，已針對逆向及擅自變更燈光依法開罰，並召回驗車。圖／取自Threads@_4tyxhn

張男騎乘改裝了「爆閃燈」的黃牌重機，肇事後倒在地上，被誤認為是「警車」違規撞人。羅東警方表示，張男為民間協勤志工非警察，已針對逆向及擅自變更燈光依法開罰，並召回驗車。圖／警方提供