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高雄駕駛停快車道呼呼大睡 被警叫醒一臉酒氣慘了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

林姓男子前天凌晨駕車停在高市中山四路快車道，後方車被迫減速閃避，險象環生；警方獲報到場，發現林在車內呼呼大睡，拍打車窗、呼叫後，林才驚醒，因下車時一臉酒氣、走路搖晃，警方對他施以酒測，超過每公升0.63毫克，當場將他逮捕送辦。

前鎮警分局指出，林姓男子（45歲）前天凌晨零時20分許駕車停在中山四路南下外側快車道，綠燈後仍未往前行駛，後方駕駛按喇叭林男仍一動也不動，導致行經車輛紛紛減速閃避，險象環生。

草衙所巡邏員警獲報趕抵，見林男在駕駛座內睡翻，警方拍打車窗、大聲呼喊後，林男才睡眼惺忪睜開眼，打開車門後，酒氣撲鼻而來，警方詢問林「怎麼停在快車道，有喝酒嗎？喝多少？」

林下車後眼神渙散，整個人搖搖晃晃，警方追問：「醒了沒？」待林稍微清醒後，對他施以酒測，結果酒測值超過每公升0.63毫克。

林坦承稍早前在某熱炒店飲酒，自認仍可開車返家，不料途中不勝酒力，在快車道睡著。警詢後，依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦；另依違反道路交通管理處罰條例第35條第1項第1款舉發酒後駕車，最高可處12萬元以下罰鍰，並將車輛移置保管。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

林姓男子前天凌晨駕車停在高市中山四路快車道呼呼大睡，被警方查出涉有酒駕行為。記者石秀華／翻攝
林姓男子前天凌晨駕車停在高市中山四路快車道呼呼大睡，被警方查出涉有酒駕行為。記者石秀華／翻攝

林姓男子前天凌晨駕車停在高市中山四路快車道呼呼大睡，被警方查出涉有酒駕行為。記者石秀華／翻攝
林姓男子前天凌晨駕車停在高市中山四路快車道呼呼大睡，被警方查出涉有酒駕行為。記者石秀華／翻攝

高雄 車道 酒測

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