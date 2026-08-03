影／轎車在台中三處路口甩尾 最重罰3萬6千吊扣牌照6個月

一輛銀灰色轎車今天凌晨在台中市沙鹿區和龍井區共3處路口甩尾、燒胎，有駕駛開車目擊說很危險，懷疑對方毒駕，清水警分局表示已查出該車車號，將依道路交通管理處罰條舉發，最高可處3萬6千元罰鍰，並吊扣該汽車牌照6個月。

清水警分局表示，今天凌晨0時50分，一輛銀灰色轎車陸續於沙鹿區及龍井區3處路口甩尾，清水分局經調閱監視器，已查明確認涉案車輛車號，將依道路交通管理處罰條第43條第1項第1款予以舉發，最高可處3萬6千元罰鍰，並吊扣該汽車牌照6個月。

另該車造成其他用路人高度危險，疑涉公共危險罪嫌，清水分局將盡速查緝車主到案說明以釐清案情。警方呼籲，蛇行、甩尾燒胎行為，均屬危險駕駛，不僅會面臨高額罰鍰還會被移送刑法偵辦，警方將持續針對易發生危駕路段加強巡邏、取締，以維護交通秩序與公共安全。