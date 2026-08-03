聽新聞
0:00 / 0:00
北捷紅線車廂內喊「會死很多人」 捷警：依社維法究辦
台北捷運淡水信義線中山站昨天晚間近7時，發生有旅客精神不穩，疑似講電話時談到「現在在捷運上，會死很多人！」引起乘客驚嚇立即通報。北捷警在民權西路站上前逮人，今早表示經檢視相關監視器影像，將依社維法究辦。
有不少民眾在社群平台貼文，指晚間6時近7時，淡水信義線中山站往淡水方向列車，有乘客大聲地講電話，內容提及到「你確定要這樣？」、「我現在在捷運上，會死很多人喔！」造成其他乘客恐慌，立刻跑向其他車廂。
捷警隊表示，男子因與網路賣家電話聯繫時情緒激動，致有大聲吼叫情形，無傷害他人情事，會同轄區中山分局、站長及保全人員到場制止後，捷運公司依捷運旅客運送契約相關規定，拒絕載送該名男子。
捷警隊說，經聯繫相關單位，該男子尚未符強制就醫要件，今早也檢視相關監視器影像，將依社維法究辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。