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北捷紅線車廂內喊「會死很多人」 捷警：依社維法究辦

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

<a href='/search/tagging/2/北捷' rel='北捷' data-rel='/2/103329' class='tag'><strong>北捷</strong></a>警在民權西路站準備到<a href='/search/tagging/2/車廂' rel='車廂' data-rel='/2/155940' class='tag'><strong>車廂</strong></a>內逮人。圖／台北捷運警察隊提供
北捷警在民權西路站準備到車廂內逮人。圖／台北捷運警察隊提供

台北捷運淡水信義線中山站昨天晚間近7時，發生有旅客精神不穩，疑似講電話時談到「現在在捷運上，會死很多人！」引起乘客驚嚇立即通報。北捷警在民權西路站上前逮人，今早表示經檢視相關監視器影像，將依社維法究辦。

有不少民眾在社群平台貼文，指晚間6時近7時，淡水信義線中山站往淡水方向列車，有乘客大聲地講電話，內容提及到「你確定要這樣？」、「我現在在捷運上，會死很多人喔！」造成其他乘客恐慌，立刻跑向其他車廂。

捷警隊表示，男子因與網路賣家電話聯繫時情緒激動，致有大聲吼叫情形，無傷害他人情事，會同轄區中山分局、站長及保全人員到場制止後，捷運公司依捷運旅客運送契約相關規定，拒絕載送該名男子。

捷警隊說，經聯繫相關單位，該男子尚未符強制就醫要件，今早也檢視相關監視器影像，將依社維法究辦。

北捷 車廂 淡水信義線

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