北捷紅線車廂內喊「會死很多人」 捷警：依社維法究辦

北捷警在民權西路站準備到車廂內逮人。圖／台北捷運警察隊提供

台北捷運淡水信義線中山站昨天晚間近7時，發生有旅客精神不穩，疑似講電話時談到「現在在捷運上，會死很多人！」引起乘客驚嚇立即通報。北捷警在民權西路站上前逮人，今早表示經檢視相關監視器影像，將依社維法究辦。

有不少民眾在社群平台貼文，指晚間6時近7時，淡水信義線中山站往淡水方向列車，有乘客大聲地講電話，內容提及到「你確定要這樣？」、「我現在在捷運上，會死很多人喔！」造成其他乘客恐慌，立刻跑向其他車廂。

捷警隊表示，男子因與網路賣家電話聯繫時情緒激動，致有大聲吼叫情形，無傷害他人情事，會同轄區中山分局、站長及保全人員到場制止後，捷運公司依捷運旅客運送契約相關規定，拒絕載送該名男子。

捷警隊說，經聯繫相關單位，該男子尚未符強制就醫要件，今早也檢視相關監視器影像，將依社維法究辦。