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6旬失智婦迷路深夜走到清晨 馬岡警靠數位資料庫送她回家

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名6旬<a href='/search/tagging/2/失智' rel='失智' data-rel='/2/104891' class='tag'><strong>失智</strong></a>婦<a href='/search/tagging/2/迷路' rel='迷路' data-rel='/2/250637' class='tag'><strong>迷路</strong></a>，深夜走到清晨，大雅警分局馬岡<a href='/search/tagging/2/派出所' rel='派出所' data-rel='/2/254151' class='tag'><strong>派出所</strong></a>員警靠<a href='/search/tagging/2/數位' rel='數位' data-rel='/2/243378' class='tag'><strong>數位</strong></a>資料庫查出身分，送她回家。圖／警方提供
台中一名6旬失智婦迷路，深夜走到清晨，大雅警分局馬岡派出所員警靠數位資料庫查出身分，送她回家。圖／警方提供
台中一名6旬失智婦人半夜獨自離家，從深夜走到清晨仍回不了家，徒步10公里後體力不支癱坐路旁，熱心民眾發現報警，台中市大雅警分局馬岡派出所員警獲報到場，透過警政數據庫資料比對，確認婦人身分並安全護送返家，化解一場虛驚。警方也查出她有多次走失紀錄。

馬岡派出所警員王梓豪、吳亞哲前天清晨5時巡邏時，接獲110報案稱大雅區龍善二街某民宅，有一名迷失老婦人需要協助。員警趕抵現場後，報案人表示該名婦人獨自坐在民宅門口，上前關懷時發現其語焉不詳、無法溝通，擔心其安全報警求助。

員警現場嘗試詢問老婦人姓名與住址，但婦人僅在口中喃喃自語，無法清晰表達，身上未隨身攜帶任何身分證明文件，疑似患有失智症狀。員警記錄婦人的樣貌特徵後，帶返所使用警政數據庫進行逐筆查詢比對，經細心交叉比對後，終於確認是63歲林姓婦人，住在隔壁潭子區新興路附近，過去已有多次失蹤通報紀錄。

林婦半夜獨自出門後竟一路步行了將近10公里，最終因體力透支才癱坐在別人家門口休息。員警釐清身分後，隨即開車護送林姓婦人安全返回潭子區住家。家屬很焦急，看到婦人平安歸來，感謝員警熱心協助。

大雅警分局呼籲，家中若有失智長者者，照顧者應特別注意其日常動向；建議可申請配戴「愛心手鍊」、在隨身物品上留存聯絡資訊，或至各分局偵查隊申請指紋建檔，以便警方在關鍵時刻能第一時間確認身分，協助迷途長者早日平安回家。

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