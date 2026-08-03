一瓶礦泉水成轉機！嘉義男持刀情緒激動 警趁接水瞬間制止

嘉義縣水上鄉林姓男子日前因家庭相處問題情緒失控，警方到場時男子情緒激動、手持美工刀拒絕他人靠近。員警一面耐心安撫、傾聽，一面尋找安全介入時機，藉遞送礦泉水分散男子注意力，趁機上前制止並奪下刀具，化解危機。

水上警分局表示，水上聯合派出所警員顏維霆、趙子奇與實習生許庭宜，日前上午10時至12時執行巡邏勤務，接獲民眾報案，林男疑因長期受到家庭相處問題困擾，身心俱疲、情緒崩潰，警方隨即加派警力並通知救護人員到場。

員警抵達後，發現林男情緒相當激動，手中握有美工刀，不斷揮舞並拒絕任何人靠近。考量貿然接近可能進一步刺激男子，警方先保持適當距離，以言語安撫並傾聽他的委屈，其他警力則在旁待命。

雙方僵持期間，員警主動拿礦泉水給林男，希望讓他稍微緩和情緒。就在林男伸手接水、注意力短暫轉移時，警方把握機會迅速上前控制，順利奪下美工刀，未讓現場情況進一步惡化。

林男隨後交由救護人員送往醫院接受治療。警方表示，家庭成員相處若發生摩擦，應多溝通、傾聽；民眾若發現親友情緒明顯異常或有立即危險情況，應儘速尋求專業及警消協助。

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嘉義男家庭問題情緒崩潰在門口持刀揮舞，警員耐心安撫、傾聽，一面尋找安全介入時機。圖／警方提供