疑服安眠藥駕車 男九份墜谷送辦

宋姓男子昨開車行經新北市九份山區衝落邊坡，被樹木擋下，他未受傷，警方施以唾液毒品快篩，呈苯二氮平類陽性反應，逮捕依公共危險罪移送。記者邱瑞杰／翻攝

台北市宋姓男子昨開車行經新北市九份山區失控衝落邊坡，車輛被樹木擋下，警方施以唾液毒品快篩，呈苯二氮平類陽性反應，他稱就醫服用安眠藥，否認是施用毒品，因苯二氮平類屬列管毒品及管制藥品，警方仍逮捕依公共危險罪移送，並採集尿液送驗釐清。

警方調查，廿二歲宋姓男子昨上午約六時開車，經九份往水湳洞的山尖路某民宿附近，衝出車道墜落邊坡，車輛卡在樹木間。

員警獲報到場發現宋未受傷，但精神恍惚、動作遲緩、多語，懷疑他施用毒品，徵得同意並簽立自願受採集唾液同意書後，實施唾液快篩，檢出苯二氮平類陽性反應，逮捕帶回瑞芳警分局金瓜石派出所調查。

宋男否認吸毒駕車，稱前天晚間八時許在家服用藥物，只知道是安眠藥，不知醫師開立的藥物成分，服藥後入睡，昨天凌晨醒來，從台北住家開車出門，想要前往花蓮，行經瑞芳地區時因為看到「有光指引」，所以開車上九份山區，想要到山上禱告，結果在九份往水湳洞的山尖路發生事故。

宋男在台北的家人得知他發生車禍被帶回警局，拍攝放在家中的藥袋傳送提供警方，希望佐證宋男是服藥而非施用毒品。苯二氮平類是列管毒品及管制藥品，警詢後移送基隆地檢署，由檢方調查判斷。

根據衛福部食藥署網站資料，苯二氮平類屬中樞神經抑制劑（鎮靜安眠劑），依毒品危害防制條例、管制藥品管理條例，將苯二氮平類分列第三至四級毒品、第三至四級管制藥品；長期使用會產生耐受性、依賴性，出現嗜睡、步履不穩、注意力不集中、記憶力和判斷力減退等症狀。