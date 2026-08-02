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男對電話大喊「會死很多人」…北捷乘客嚇壞逃命 警方曝原因

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捷運上講電話揚言「會死很多人」…乘客嚇壞逃命 警方曝原因

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

北捷中山站今晚發生突發狀況導致車廂內出現騷動，一名旅客疑似講電話情緒不穩，對著電話大喊「我現在在捷運上，會死很多人喔！」嚇壞不少乘客，趕緊往其他車廂移動，更被一度認為是攻擊事件。捷警隊指出，到場瞭解狀況後制止，北捷也拒絕載送該男子，由警力監控該男子在民權西路站出站。

有網友在社群指出晚間18時間淡水信義線中山站往淡水方向列出，突然有一群人開始往前擠而且是往前跑，網友回應，他跟著跑了兩節車廂，後續詢問保全得知疑似有精神狀況的人要做出攻擊行為，一名男子似乎講電話吵架，情緒激動喊出「你確定要這樣？」、「我現在在捷運上，會死很多人喔！」車廂內乘客聽到嚇得全部往左右兩側趕快退。

捷警隊表示，男子因與網路賣家電話聯繫時情緒激動，致有大聲吼叫情形，無傷害他人情事，會同轄區中山分局、站長及保全人員到場制止後，捷運公司依捷運旅客運送契約相關規定，拒絕載送該名男子。

捷警隊說，經聯繫相關單位，該男子尚未符強制就醫要件，為避免影響其他旅客乘車秩序與安全，後續由警力監控該男子於民權西路站出站，警方後續將調閱相關監視器釐清，如有違法部分將從嚴究辦。

捷警隊呼籲，旅客搭乘捷運期間，如發現可疑人士或異常行為，可立即按壓車廂內緊急通話鈕，或就近向站務人員求助，亦可撥打110報案。警方接獲通報後將立即派員到場處理，全力維護旅客搭乘捷運安全。

北捷中山站今天晚間發生突發狀況導致車廂內出現騷動，一名旅客疑似講電話情緒不穩，對著電話大喊「我現在在捷運上，會死很多人喔」嚇壞不少乘客，趕緊往其他車廂移動。圖／取自Threads「chuyo622」帳號
北捷中山站今天晚間發生突發狀況導致車廂內出現騷動，一名旅客疑似講電話情緒不穩，對著電話大喊「我現在在捷運上，會死很多人喔」嚇壞不少乘客，趕緊往其他車廂移動。圖／取自Threads「chuyo622」帳號

北捷中山站今天晚間發生突發狀況導致車廂內出現騷動，一名旅客疑似講電話情緒不穩，對著電話大喊「我現在在捷運上，會死很多人喔」嚇壞不少乘客，趕緊往其他車廂移動。圖／取自Threads「denny_06_28」帳號
北捷中山站今天晚間發生突發狀況導致車廂內出現騷動，一名旅客疑似講電話情緒不穩，對著電話大喊「我現在在捷運上，會死很多人喔」嚇壞不少乘客，趕緊往其他車廂移動。圖／取自Threads「denny_06_28」帳號

捷運 乘客 北捷 車廂

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